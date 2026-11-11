Monastir, migranti accollassati alla fermata del bus, uno sdraiato a terra e l’altro con la testa all’ingiù attirano l’attenzione dei passanti: intervento del 118, sono stati portati via in ambulanza. Affianco a loro, un gruppo di connazionali che, tranquilli, hanno continuato a chiaccherare seduti sotto il sole.

È accaduto questa mattina, i due giovani sono stati adagiati a terra, incoscienti e completamente immobili mentre i soccorritori, con le bombole di ossigeno, sono intervenuti per aiutarli.

Per i residenti non è la prima volta assistere a persone in stato alterato alla fermata del pullman, la stessa che prendono i ragazzini per andare e tornare da scuola.

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere di Assemini Stefano Demontis che, dopo gli ultimi episodi di violenza, chiede che “Comuni, Regione, Governo e istituzioni si rimbocchino le maniche”.

“Lo stato di degrado, insicurezza e illegalità che ruota attorno al centro migranti di Monastir sta creando gravi problemi.

La politica ha il dovere di affrontare il problema in tutta la sua oggettiva complessità, ma deve agire in modo incisivo. Ognuno per la propria parte e per le proprie competenze.

I frequenti disordini e, soprattutto, le ricadute che si riversano nelle strade e nelle piazze delle nostre città, necessitano di interventi concreti per riportare legalità e sicurezza.

Non è ammissibile che vi siano ancora persone che minacciano costantemente la libertà dei nostri concittadini e dei tanti migranti onesti che studiano e lavorano.

Per questo chiedo che Comuni, Regione, Governo e istituzioni si rimbocchino le maniche e agiscano in modo fattivo e coordinato su quattro punti: controlli e legalità, con una presenza costante delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate sul territorio; chiarezza su gestione e capienza del centro, con dati pubblici e verificabili; accelerazione dei rimpatri e pene certe per chi delinque; tutela per chi rispetta le regole, sia cittadini che migranti che studiano e lavorano”.

La sicurezza non è uno slogan. È un diritto di tutti”.