Bufera in casa Lega, il guru dei social di Salvini indagato per detenzione e spaccio di droga

Il guru della comunicazione social di Matteo Salvini, Luca Morisi, quello che ha inventato il fenomeno social fra scatti pubblici e privati consacrandolo a decine di migliaia di like, è indagato per cessione e detenzione di stupefacenti dalla procura di Verona. Nella cascina di Belfiore del guru della comunicazione della Lega, padre della ‘Bestia’, è stata infatti trovata una sostanza stupefacente liquida dopo una perquisizione. Inoltre tre ragazzi, fermati lo scorso agosto, accuserebbero Morisi di aver comprato droga da lui.

“Non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo: chiedo innanzitutto scusa per la mia debolezza e i miei errori a Matteo Salvini e a tutta la comunità della Lega a cui ho dedicato gli ultimi anni del mio impegno lavorativo, a mio padre e ai miei famigliari, al mio amico di sempre Andrea Paganella a fianco del quale ho avviato la mia attività professionale, a tutte le persone che mi vogliono bene e a me stesso. Ho rassegnato il 1° settembre le dimissioni dai miei ruoli all’interno della Lega: è un momento molto doloroso della mia vita, rivela fragilità esistenziali irrisolte a cui ho la necessità di dedicare tutto il tempo possibile nel prossimo futuro, contando sul sostegno e sull’affetto delle persone che mi sono più vicine”. Lo dice Luca Morisi, dopo le notizie apparse sulla stampa.

“Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi. Amicizia e lealtà per me sono la Vita. In questa foto avevamo qualche anno e qualche chilo in meno, voglio rivederti presto con quel sorriso. Ti voglio bene amico mio, su di me potrai contare. Sempre”, scrive su Facebook Salvini.