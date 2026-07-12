Tragedia al campionato motociclistico Alpe Adria. Durante la gara della categoria Stk1000/Sbk tenutasi sul circuito di Brno in Repubblica Ceca sono morti due giovani piloti: Philipp Steinmayr di 32 anni e il rumeno Adrian Rus-Sinner di 43.

Secondo una prima ricostruzione, Steinmayr si era fermato per un guasto quando è stato travolto da Rus- Sinner. Il 32enne è morto sul colpo mentre il 43enne è deceduto poco dopo in ospedale.

“La Fim Europe conferma con rammarico che due piloti hanno perso la vita a seguito di un incidente verificatosi durante il programma di sabato a Brno. Philipp Steinmayr (Austria, 13 agosto 1993) è deceduto a causa delle ferite riportate nell’incidente. Adrian Rus (Romania, 11 agosto 1982) è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, dove è successivamente deceduto a causa delle lesioni riportate”, si legge nel comunicato della Federazione Internazionale di Motociclismo. “La Fim Europe, l’Alpe Adria Motorcycle Union e l’Autodromo di Brno esprimono le loro più sentite condoglianze alle famiglie, agli amici, ai team e ai cari di Philipp Steinmayr e Adrian Rus”.