Anfiteatro di Cagliari, via ai lavori di restauro: “Riaprirà gli spettacoli”

Spettacoli all’Anfiteatro romano. Ora si parte. Al via la gara per la progettazione della riapertura definitiva dell’antica arena di viale Sant’Ignazio, con “la possibilità per la riapertura agli spettacoli”, annuncia il sindaco Paolo Truzzu, nel consueto videomessaggio settimanale. “Presto ripartiranno anche i lavori di restauro del monumento, quelli della seconda fase”.

Il sindaco ha anche annunciato il via a lavori della riqualificazione di viale Trieste. Il tratto interessato è quello del primo lotto che va da piazza del Carmine a via Pola.