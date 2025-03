Un sorriso bellissimo, quello di Angelica Fattorini, che domani sera avrebbe brillato ancora di più al concerto del suo idolo, Jovanotti, che si terrà alla Vitrifringo Arena di Pesaro. E invece proprio domani si terranno i suoi funerali. Un destino crudele, una malattia che ha portato via Angelica a soli 29 anni. Grazie ai suoi splendidi amici, ha realizzato però un piccolo grande sogno: ricevere un video da Lorenzo in persona. I ragazzi hanno fatto di tutto per far arrivare la storia di Angelica a Jova, inviando a mail a chiunque potesse far loro una mano per mettere in contatto la loro amica con l’amatissimo cantante. L’intento era farli incontrare, ma purtroppo non è stato possibile a Jova recarsi all’ ospedale a Muraglia dove Angelica era ricoverata. “Il Resto del Carlino” riporta la lettera inviata al cantante:

“Ciao Lorenzo, ti scriviamo per raccontarti la storia di una nostra cara amica di 29 anni, una persona speciale che ti ammira tantissimo. Purtroppo, sta affrontando una battaglia durissima, le cure non stanno più funzionando. Nonostante tutto, con grande forza e determinazione, aveva insistito per andare al tuo concerto il 5 marzo. Ci teneva tantissimo. Purtroppo, le sue condizioni non le permetteranno di esserci. Sappiamo che sei già arrivato a Pesaro e immaginiamo quanto tu sia impegnato, ma se trovassi anche solo un momento per passare a salutarla, sarebbe un regalo immenso. Un gesto che le porterebbe un po’ di luce in questo momento così difficile”. Jovanotti ha quindi deciso di far sentire la propria presenza con un video, che Angelica ha fatto in tempo a vedere nel suo letto d’ospedale. Un ultimo momento di gioia di fronte a un destino ingiustamente segnato. Domani, purtroppo, l’ultimo saluto ad Angelica, molto nota e amata: la 29enne è infatti figlia di Giordano Fattorini e Catia Beciani, titolare del Bar Break di Piano Marina, all’angolo tra via Degli Astronauti e via Gagarin, attività molto conosciuta.