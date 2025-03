Dopo oltre un mese di ricovero al Policlinico Gemelli, Papa Francesco sarà dimesso domani, domenica 23 marzo, e farà ritorno alla residenza di Santa Marta. L’annuncio è stato dato nel pomeriggio di oggi dal professor Sergio Alfieri durante un briefing con la stampa.

“È la buona notizia che tutto il mondo aspettava: domani il Santo Padre viene dimesso e torna a Santa Marta”, ha dichiarato Alfieri, confermando il miglioramento delle condizioni di salute del Pontefice.

Il medico personale di Bergoglio, Luigi Carbone, ha però precisato che si tratta di una “dimissione protetta” e che il Papa dovrà osservare un periodo di convalescenza di almeno due mesi. Nel corso del ricovero, il Santo Padre non è mai stato intubato ed è sempre rimasto vigile, sebbene abbia affrontato due episodi in cui la sua vita è stata in pericolo.

I medici hanno inoltre chiarito che Francesco non ha contratto il Covid né soffre di diabete, smentendo alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi.