Bono in lutto, addio a Elena, 3 anni: un altro bimbo volato via troppo presto. “La morte ci appare sempre ingiusta, ancora di più quando a morire è un bambino, i bambini non dovrebbero morire mai”: saluta così il Comune la piccola Elena che “da ieri il Signore ha con se un nuovo Angelo”. Tutta la comunità si stringe a papà Luigi, a mamma Alessandra e al fratellino, “siamo certi che da oggi alzando gli occhi al cielo ti vedremo brillare tra le stelle più luminose. Vola alto piccola stella non ti dimenticheremo mai”.

Centinaia i messaggi a sostegno della famiglia colpita da questo grave lutto.

La Sardegna intera piange per la piccola, è il terzo bimbo che vola in cielo in pochi giorni.