Una storia a lieto fine, fatta di competenza e amore per il proprio lavoro. Un neonato ha rischiato di morire soffocato mentre giocava nella sua casa di Padova. Il piccolo ha morso un giocattolo quando un pezzo del gioco gli si è messo di traverso e stava per accadere l’irreparabile

Ma la madre del piccolo ha avuto accanto quello che si potrebbe definire un angelo in carne e ossa. Come riporta TgCom24, un infermiere della centrale operativa del Suem 118 dell’Azienda Ospedaliera di Padova, Gianluca Trevisan, ha guidato passo passo la donna per permetterle di eseguire correttamente le manovre di disostruzione pediatriche fino all’arrivo sul posto dei sanitari. Il bambino dunque sta bene, grazie al sangue freddo della madre e all’esperienza di chi ha saputo confortarla e guidarla in un difficilissimo momento.