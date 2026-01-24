Domusnovas, il suono dell’acqua che rimbomba e avvolge le grotte di San Giovanni: la magia della natura che, dopo mesi di estrema siccità, si ripresenta rigogliosa più che mai.

Grazie alle immagini di Gianluigi Onnis, si vede l’acqua che sgorga incessante e cattura chi si sofferma ad ammirarla: sino a qualche mese fa il paese ha dovuto fare i conti con gravi restrizioni idriche. Non c’era acqua. Oggi, grazie alle abbondanti piogge, anche il fiume che si addentra nelle spettacolari grotte situate a due passi dal centro abitato è nuovamente attivo: l’acqua avanza senza sosta tra le rocce e la vegetazione, un beneficio per la terra che merita di essere raccontato.