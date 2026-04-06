Cagliari, l’allenatore Pisacane in bilico: squadra in ritiro da oggi, sarà decisiva la sfida salvezza con la Cremonese.Secondo la Gazzetta dello Sport l’allenatore rossoblù avrebbe l’ultima prova d’appello nel match di sabato prossimo con la Cremonese, che ieri ha perso col Bologna e rimane a tre punti dallqu rossoblù. In caso di ulteriore passo falso, dopo due punti conquistati in otto giornate, potrebbe scattare l’esonero. A quel punto il nome più gettonato per la sua sostituzione potrebbe essere quello di Gotti, ex allenatore del Lecce. In seconda fila ci potrebbe essere un grande ex, Rolando Maran visto diverse volte in tribuna quest’anno alle partite del Cagliari. Magari un traghettatore in vista della prossima stagione e del possibile cambio di proprietà con gli americani in primo piano anche per la costruzione del nuovo stadio. Al momento comunque Pisacane guiderà la strada nel lungo ritiro che inizierà oggi.