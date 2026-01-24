Continua a far discutere là scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario dell’ormai tristemente locale svizzero Le Constellation dove è avvenuta la tragedia di Capodanno.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno disposto il richiamo a Roma dell’Ambasciatore d’Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado “per definire le ulteriori azioni da intraprendere”. Già nelle scorse ore, la premier e il ministro degli Esteri italiano avevano espresso profonda indignazione per l’uscita su cauzione di Moretti, definendolo “un oltraggio alle famiglie delle vittime”. Meloni aveva dichiarato che l’Italia avrebbe chiesto costo di quanto avvenuto, e cosi è stato.

“Una decisione che rappresenta una grave offesa e una ulteriore ferita inferta alle famiglie delle vittime della tragedia di Crans-Montana e di coloro che sono tuttora ricoverati in ospedale”, precisa la nota di Palazzo Chigi che comunica la notizia. “L’Italia tutta chiede a gran voce verità e giustizia, e chiede che a ridosso di questa sciagura vengano adottati provvedimenti rispettosi, che tengano pienamente conto delle sofferenze e delle aspettative delle famiglie”.

