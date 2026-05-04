Un ritorno al passato che segna anche una scelta precisa in un momento difficile: i mercatini di Natale tornano (anche) in piazza del Carmine. Luogo storico ma purtroppo degradato e ostaggio del crimine, tanto che la prefettura l’ha dichiarata zona rossa.

Il Comune avvia dunque l’iter per l’organizzazione dei Mercatini di Natale per il triennio 2026-2028 e pubblica sul portale istituzionale i relativi avvisi pubblici. Le iniziative interesseranno alcune delle principali aree del centro cittadino, tra cui piazza del Carmine, piazza Yenne e Corso Vittorio Emanuele, confermando la volontà di valorizzare i luoghi simbolo della città durante il periodo delle festività. I bandi disciplinano non solo gli aspetti legati alla realizzazione, organizzazione e gestione degli spazi espositivi, ma anche il rilascio delle concessioni di suolo pubblico connesse allo svolgimento delle attività. L’iniziativa punta a garantire una programmazione strutturata e di qualità, in grado di coniugare attrattività turistica, valorizzazione delle produzioni artigianali e commerciali e vivibilità degli spazi urbani. Il servizio Suape, mercati e attività produttive informa che le istanze dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 20 maggio 2026, secondo le modalità indicate nella documentazione disponibile online.