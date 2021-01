Assemini, i furbetti dei rifiuti beccati dalle telecamere: “Siete venuti bene in foto”

Assemini – Beccati dalle telecamere di video sorveglianza mentre abbandonano rifiuti nella zona di Macchiareddu. La sindaca Sabrina Licheri: “Vergognatevi: proprio una gran bella figura, se non altro siete venuti bene in foto”.

Le nuove telecamere installate in vari punti del territorio e che hanno la funzione di supportare l’operato delle istituzioni anche per il contrasto dell’abbandono dei rifiuti, “cominciano a regalarci soddisfazioni. Qui siamo in zona Macchiareddu – spiega Sabrina Licheri – ringrazio i vigili che con passione e determinazione si stanno occupando della vigilanza ambientale”.