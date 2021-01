Attentato incendiario nel cuore della notte a Villaurbana: presa di mira un’azienda agropastorale

Villaurbana – Attentato incendiario nel cuore della notte: presa di mira una azienda agropastorale all’interno della quale si trovava un gregge di pecore. Il sindaco Paolo Pireddu: “Villaurbana non resterà a guardare”.

In una notte è andato in fumo il lavoro di una vita: ingenti sono i danni che la famiglia Meloni ha subito a causa di un attentato incendiario.

Dura la condanna del primo cittadino nei confronti di chi ha compiuto il gesto: “La codardia e la vigliaccheria non sono tollerate nella nostra comunità.

La mia personale e incondizionata vicinanza e solidarietà, insieme a quella di tutta l’Amministrazione Comunale, alla famiglia Meloni, duramente colpita nella notte da un vile attacco incendiario.

Villaurbana non resterà a guardare e dimostrerà nelle parole e nei fatti il suo sostegno verso chi ha visto andare in fumo in una sola notte il risultato del duro lavoro e di tante fatiche.