Un inseguimento ad alta velocità lungo il litorale di Quartu Sant’Elena, alcuni sorpassi ritenuti particolarmente pericolosi e il tentativo di sottrarsi al controllo dei carabinieri. È quanto accaduto nella giornata di ieri, quando un 21enne è stato denunciato in stato di libertà dai militari della Stazione temporanea dei Carabinieri di Flumini di Quartu.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, alla guida di una BMW 320d, avrebbe superato a velocità particolarmente elevata l’auto di servizio dell’Arma mentre percorreva via Lungomare del Golfo. I carabinieri avrebbero quindi intimato l’alt al conducente, attivando i dispositivi luminosi e acustici di emergenza.

Il 21enne, secondo l’ipotesi accusatoria, anziché fermarsi avrebbe accelerato ulteriormente, dando vita a un inseguimento durante il quale avrebbe effettuato manovre ritenute pericolose e sorpassi in corrispondenza della doppia striscia continua. Una condotta che, secondo i carabinieri, avrebbe messo a rischio l’incolumità degli altri automobilisti e degli utenti della strada.

L’inseguimento si è concluso lungo la Strada Provinciale 17. Il giovane sarebbe stato individuato e bloccato grazie anche all’intervento di una seconda pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Quartu Sant’Elena, intervenuta in supporto ai colleghi. Il 21enne, secondo quanto riferito dall’Arma, avrebbe tentato di nascondersi nelle strade della zona, ma è stato raggiunto e fermato.

Sottoposto all’alcoltest, il conducente è risultato positivo, con un tasso alcolemico superiore a due volte il limite consentito dalla legge. Nei suoi confronti è quindi scattato il ritiro della patente di guida.

Gli accertamenti sono proseguiti con la perquisizione della vettura. All’interno dell’abitacolo, nello spazio tra il sedile e lo sportello anteriore, i militari hanno trovato un tubo metallico lungo circa 50 centimetri, che è stato sequestrato. Il giovane è stato quindi denunciato in stato di libertà per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebbrezza e mancata ottemperanza all’alt, oltre alle violazioni amministrative contestate in relazione alla condotta di guida.

Tra queste figurano il sorpasso in presenza di doppia striscia continua, la mancata revisione periodica del veicolo e la velocità non commisurata alle condizioni della strada.