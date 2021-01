Pula – Sterilizzazioni gratuite per i gatti randagi e oasi rifugio per cani.

Importanti iniziative a favore degli amici a quattro zampe meno fortunati che vivono senza una fissa dimora nel territorio.

A darne notizia è la sindaca di Pula Carla Medau: “A seguito del brutto episodio di Piazza XXIV Maggio in cui è stato rinvenuto del veleno nelle ciotole destinate ai gattini randagi, il veterinario Marco Puddu ha donato, con grande generosità, 4 sterilizzazioni gratuite alle volontarie Alberta e Susanna Pitzalis e Tina Lantieri che si occupano della colonia”.

L’episodio in questione è avvenuto a metà gennaio https://www.castedduonline.it/pula-topicida-nella-ciotola-dellacqua-per-i-gatti-controllate-i-vostri-animali/

“Il dott. Puddu, della Clinica Veterinaria San Giuseppe, che ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione ha voluto agevolare le volontarie e infondere loro coraggio per continuare ad occuparsi con amore dei randagi, purtroppo molto presenti nel territorio”.

L’mministrazione comunale è sempre attenta e sensibile al benessere animale e “sta lavorando al progetto per un’oasi rifugio per i nostri amici a 4 zampe e abbiamo già destinato delle risorse in bilancio”.