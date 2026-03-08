Tutti insieme ASD Frassinetti Elmas e Virtus Furtei contro la violenza: ragazzi in campo per ribadire i valori dello sport dopo il grave fatto di violenza avvenuto contro un’arbitra 17enne presa a schiaffi e pugni da un dirigente.

Una vicenda che ha scosso profondamente quella accaduta il 28 febbraio durante la gara disputata tra La Salle e Gioventù Sarroch, https://www.castedduonline.it/incredibile-a-sarroch-il-dirigente-di-una-squadra-di-calcio-prende-a-schiaffi-larbitra-17enne/?fbclid=IwdGRjcAQZ3O9jbGNrBBnc6mV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHqUIlXOrJoZrBUhm-x4echOoV8TRZYSTEqVsK3FnHb0oudQOR0thJvN90RLd_aem_zeA3FxN0Cbij08_Gjvu36g ieri si è espresso il Comune di Sarroch che ha spiegato: “In merito al provvedimento disciplinare reso noto dalla FIGC, che riguarda un dirigente dell’Asd Gioventu’ Sarroch – Calcio in relazione ai fatti avvenuti nel corso della partita contro Nuova La Salle, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno esprimere la propria posizione sulla vicenda.

Non appena appresa la notizia, l’Amministrazione ha convocato i vertici della società in Municipio, per un confronto diretto su quanto accaduto. In quest’occasione, la società ha fornito una diversa versione dei fatti, la cui valutazione spetterà agli organi competenti. Ciò che abbiamo ribadito con chiarezza è che l’Amministrazione condanna qualsiasi tipo di violenza. I valori dello sport non possono essere intaccati da atteggiamenti e comportamenti aggressivi, siano essi verbali o, ancor più gravi, culminanti in aggressioni fisiche, a maggior ragione quando si tratta di competizioni che coinvolgono giovani atleti.

“Esprimiamo una forte preoccupazione – afferma Marcello Masu, Consigliere con delega allo Sport – per le vicende che hanno riguardato la società di calcio Gioventù Sarroch. Il nostro sostegno alle società sportive del territorio nasce dalla convinzione che lo sport e i suoi valori rappresentino un importante strumento di educazione e di crescita dei giovani, anche dal punto di vista umano.

La violenza non dovrebbe mai essere associata alla parola sport, soprattutto in ambito giovanile. Ne condanniamo qualsiasi forma, fisica o verbale, e riteniamo che episodi di questo tipo non rappresentino lo spirito dello sport. Qualsiasi risultato sportivo è vano se non è sostenuto da solidi principi di educazione.”

L’Amministrazione ribadisce la propria ferma condanna di ogni forma di violenza ed esprime la propria vicinanza alla direttrice di gara coinvolta”.

Il comunicato della Asd Gioventù Sarroch: “In riferimento a quanto scritto dal comunicato ufficiale della figc sezione di Cagliari, siamo vicini e solidali con l’arbitro per l’aggresione verbale ricevuta, ma riteniamo opportuno e giusto che gli organi di competenza analizzino nelle sedi dovute tutti gli altri particolari emersi nella vicenda, rimaniamo a completa dispozione e siamo fiduciosi che a breve si faccia maggiore chiarezza sulla vicenda, che ha visto coinvolto il nostro dirigente, conosciuto da tutti come un ottima persona sia dentro che fuori dal campo”.