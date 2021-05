Annuncio di Locci: “Presto un hub vaccinale a Monserrato”

Monserrato – Trattative in corso per un hub vaccinale in città. Il sindaco Tomaso Locci: “Abbiamo già la disponibilità da parte dei medici, degli infermieri e delle associazioni di volontariato”.

“L’amministrazione di Monserrato si è impegnata e distinta già durante la campagna “Sardi e sicuri” e si è adoperata per coinvolgere l’Ats per realizzare a Monserrato, in previsione delle vaccinazioni, un centro vaccinale. Parlo di circa due/tre mesi fa – ha riferito il sindaco durante il consiglio comunale ancora in corso – prima che venisse aperto alla Fiera di Cagliari”.

Si era evidenziata la possibilità anche di scegliere, come centro vaccinale, il Comparto 8, “perché la stessa Ats era rimasta entusiasta della nostra organizzazione, dei volontari, della Polizia municipale e di tutti quelli che hanno collaborato per la buona riuscita, ma soprattutto il luogo si sarebbe prestato per la vaccinazione. Ci furono determinati interessamenti da parte dei dirigenti. Alla fine si scelse Quartu Sant’Elena perché comunque è la terza città della Sardegna e ha un bacino maggiore rispetto a Monserrato. Noi comunque non ci siamo fermati, e abbiamo visto che città come Pula hanno realizzato dei centri vaccinali quasi in autonomia, quindi su questa strada ci stiamo muovendo, nel senso che è stata fatta una riunione con il sottoscritto e dai medici di famiglia abbiamo avuto la disponibilità a supportarci in questo tentativo. La campagna di vaccinazione si sta rimettendo in sesto, sta andando più veloce e meglio, quindi bisogna verificare se effettivamente a questo punto potremmo rientrare anche noi.

Avremmo la possibilità di farlo appoggiati anche dalle associazioni di volontariato ma anche, e soprattutto, dei medici di famiglia che hanno dato l’ok.

Partirà la comunicazione all’Ats per la richiesta del centro vaccinale e questo potrebbe essere importante per i nostri cittadini”.

Non solo: il sindaco Locci intende”verificare se si potrà ampliare la scelta dei soggetti da vaccinare, io non vedo perché non possa essere accolta e oltre a dare le priorità alle persone fragili, agli anziani, diabetici e quant’altro, anche ai ventenni.

In questo modo Monserrato potrebbe raggiungere una immunità di gregge”.

Una similitudine alle isole siciliane e alle tante località turistiche come Carloforte, quindi, “proprio per creare una sorta di città o comunque zona free anche perché appetibili dal punto di vista turistico e commerciale.

Quindi Monserrato si sta muovendo e adesso verificheremo le risposte dell’Ats”.