Il “re del trash” Andrea Diprè, ex avvocato diventato personaggio mediatico discusso, è atterrato a Cagliari per una serata in Sardegna. Ad accoglierlo all’aeroporto c’era l’altrettanto chiacchierato presentatore e influencer cagliaritano Chrisvisione, che ha documentato l’incontro con video e stories subito rimbalzate sui social. Tra selfie, battute e saluti, la scena ha attirato l’attenzione dei passanti incuriositi. Diprè, famoso per le sue provocazioni e i suoi eccessi, ha trovato in Chrisvisione la compagnia ideale per rendere ancora più scenico il suo arrivo, trasformando un normale scalo in un vero evento social. Il video dell’incontro è già virale: c’è chi ironizza sulla strana coppia e chi critica l’ennesimo spettacolo di “trash”. Certo è che i due non sono passati inosservati.