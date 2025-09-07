Un imbuto di traffico senza precedenti: è lo scenario temuto dagli automobilisti con l’apertura del Fass Shopping Center a Elmas, che condividerà gli accessi con l’aeroporto. “Se faranno passare le macchine da lì, sarà il caos totale”. Nel web i commenti si scatenano e le voci degli utenti non lasciano spazio a dubbi: la viabilità è il punto debole del progetto. “Speriamo abbiano tenuto conto della necessità di raggiungere l’aeroporto. Altrimenti saranno problemi”, avverte un residente. E ancora: “Ne vedremo delle belle quando la gente perderà il volo. Fare un ingresso da un’altra parte sarebbe stata una mossa intelligente”. Non manca chi solleva un tema concreto: “Si sono dimenticati di spiegare come ci arriveranno i lavoratori. Forse in coda infinita sulla 130 o direttamente col volo da Elmas”. E chi rincara la dose: “Per quanto abbiano fatto nuovi svincoli, il problema del traffico per l’aeroporto non è cosa da poco, soprattutto in certi periodi dell’anno”. Le maggiori criticità, sottolineano i cittadini, si concentrano soprattutto all’altezza degli incroci per Decimomannu ed Elmas, già oggi tra i punti più caotici dell’intera area. L’impressione, tra automobilisti e residenti, è che senza interventi mirati il nuovo centro rischi di trasformarsi in un nodo irrisolto per la mobilità, con ricadute dirette sulla quotidianità di chi attraversa la zona ogni giorno.