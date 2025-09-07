Un sabato segnato da violenza e degrado in pieno centro: da piazza del Carmine a piazza Yenne, da Sant’Anna fino a via Sassari. Sulla questione interviene Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti di Stampace: “Dopo gli ultimi avvenimenti delittuosi siamo pronti a scendere in piazza del Carmine, oggi ribattezzata “piazza Crimine”, non solo con i residenti ma con chi vorrà gridare alle istituzioni che così non si può andare avanti. È inutile proclamare Cagliari capitale del Mediterraneo quando i cittadini da anni non sono più sicuri neanche a casa propria. L’immigrazione è fuori controllo, così come l’accattonaggio, la città è sempre più sporca e insicura. Chiediamo telecamere e controlli, derattizzazione e deblattizzazione, un poliziotto di quartiere e istituzioni finalmente al fianco dei cittadini e non dalla parte opposta. Adolfo Costa e il comitato dei residenti di Stampace che tentano di resistere!”.