Ancora risse in pieno centro a Cagliari, ieri sera sfida tra ragazzini in piazza Matteotti e zona via Spano: solo grazie all’intervento degli operatori di strada la diatriba è stata interrotta senza gravi conseguenze. Un fine settimana movimentato, ancora una volta, da una escalation di violenza che pone al centro dell’attenzione la questione sicurezza soprattutto nel cuore della città: dopo la maxi rissa scoppiata in via Sassari venerdì notte, ieri sera, invece, è stata piazza Matteotti il ring dove si è scontrato un gruppo di giovani. Non solo: anche nella zona di via Spano è nato un acceso diverbio, molti i testimoni presenti in quel momento che hanno raccontato come il pronto intervento degli psicologi e operatori di strada sia stato provvidenziale: il team, messo in campo dal Comune per contrastare i cattivi comportamenti e per indirizzare e supportare i giovanissimi che animano i quartieri storici della città il sabato e la domenica in particolar modo, da quanto emerge, ha prevalso e riportato la calma tra i ragazzi.