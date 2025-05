Nessun ferito a bordo, il conducente, che procedeva entro i limiti di velocità consentiti, ha dato prova di grande prontezza e professionalità, mettendo il mezzo in sicurezza, verificando subito le condizioni dei passeggeri e contattando la centrale AVM per la sostituzione della vettura.

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18:30-19.00, la vettura 809, un bus da diciotto metri in servizio sulla linea 9 è rientrata in deposito a seguito di un incidente avvenuto in viale Elmas. Durante il sorpasso di un veicolo, un pezzo di cartongesso trasportato sul montacarichi, è volato via, colpendo il mezzo CTM e infrangendo un cristallo laterale.

Fortunatamente, nessun passeggero è rimasto ferito.

È avvenuto anche lo scambio dei dati con il conducente del veicolo. Il mezzo ha riportato danni per circa un migliaio di euro.

“CTM raccomanda la massima prudenza nel trasporto di materiali: episodi simili, seppur senza conseguenze gravi, mettono a rischio l’incolumità di passeggeri e lavoratori”.

(Foto:G.S.)