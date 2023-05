Ancora furti a Capoterra, presa di mira la sede del gruppo folk “Sa Scabitzada”

Un amplificatore, tre casse, una tastiera, una cassa di ultima generazione, microfoni e cavetti sono il bottino dei malviventi. Tra venerdì notte e ieri ignoti sono entrati in azione nel salone in via Gramsci dove il gruppo è solito provare le performance da mostrare poi al pubblico durante feste e sfilate. A darne notizia è il presidente del gruppo Gianni Marotto che, con un post condiviso su facebook, lancia un appello ai ladri: “Tra venerdi notte e oggi sono entrati (di nuovo) i ladri nel nostro salone dove facciamo le prove, abbiamo già denunciato, la sede si trova in via Gramsci ex biblioteca comunale, chiedo cortesemente a chiunque abbia visto qualcosa o se sapesse qualcosa di scrivermi anche in privato. È stato rubato: un amplificatore, 3 casse, 1 tastiera (che era di mio padre), una cassa di ultima generazione, microfoni e cavetti”. Una situazione non semplice quella che si vive a Capoterra dove i furti nelle abitazioni private, nelle attività commerciali e nelle sedi delle associazioni sarebbero molto frequenti. Più volte i cittadini, in primis, hanno chiesto più sicurezza e vigilanza alle istituzioni affinché possano cessare le attività disoneste messe in atto sia durante le ore notturne che diurne.