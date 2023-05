Capoterra, strade al buio nella Residenza del Sole

Pericoli e disagi sono segnalati dai cittadini che chiedono un intervento immediato affinché venga risolto il problema. Al calar della sera le uniche luci disponibili sarebbero quelle dei fari delle automobili in funzioni e della luna al termine del mese lunare. Ma attendere che il satellite sia visibile in tutta la sua bellezza e risplenda di luce riflessa a tal punto da garantire una buona visuale nei marciapiedi e nelle strade non è l’ideale per i residenti e i frequentatori di via Lampedusa, dell’ultima parte di via Egadi, via Elba e il tratto stradale che immette nel quartiere dopo aver percorso la provinciale. I cittadini chiedono, quindi, che vengano ripristinate le normali funzioni dell’illuminazione pubblica le quali non svolgerebbero più correttamente la loro regolare attività.