Sos per una gatta, aperta raccolta fondi per le cure

SOS PER UNA MICINA DI 8 MESI CIRCA, ALLA SUA PRIMA GRAVIDANZA.

APERTA RACCOLTA FONDI , PER SOSTENERE LE SPESE DI UN INTERVENTO D’ URGENZA.

È arrivato un grido d’ aiuto da parte di Jessica, per una povera gattina alla sua prima gravidanza, purtroppo a termine della gestazione qualcosa si è complicata richiedendo un intervento d’ urgenza con sterilizzazione.

È stata portata alla clinica San Giuseppe, che ha richiesto un importo di 500€, il tutto documentato.

Purtroppo è stato necessario intervenire per evitare la morte della mammina e dei figlioletti.

Sono nati 6 micini, ne sono morti 2 e sicuramente ne moriranno altri per la sofferenza che hanno avuto all’ interno della placenta.

È stata aperta una raccolta fondi, chi è intervenuto ha dato un acconto di 50€ ( documentato ) rimangono 450 €.

Per chi volesse dare una mano seguono gli estemi:

Iban

IT17H0200809500000421374780

Intestato a Giulio Abis.

Si ringrazia per la collaborazione.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram