Alghero, spunta un cadavere nelle grotte di Nettuno: aveva il viso tumefatto, scatta l’indagine. Il corpo si trovava nelle scale non aperte al passaggio delle persone, mistero sulla sua sorte: tutte le ipotesi sono al momento in campo e al vaglio degli inquirenti. In questo periodo la grotta per il fretto non è aperta al pubblico, sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco per il recupero del corpo. Nelle prossime ore ci saranno maggiori dettagli e aggiornamenti.