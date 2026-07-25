Intervento dei Vigili del Fuoco di Olbia questa mattina poco dopo le ore 11:00, in località Vaccileddi, nel comune di Loiri Porto San Paolo, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti due autovetture e una moto.

Per cause ancora in fase di accertamento i mezzi si sono scontrati fra loro. La squadra dei Vigili del Fuoco giunta sul posto ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e ha collaborato attivamente con il personale sanitario del 118 per prestare i primi soccorsi.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, che è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Olbia tramite l’elisoccorso. Illesi, fortunatamente, i conducenti delle due auto coinvolte.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di rito.

L’incidente ha provocato notevoli disagi alla circolazione, con il traffico rimasto bloccato per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.