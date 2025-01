Un’ondata d’amore ha abbracciato Bernardina Tilocca, per tutti Dina. Ricoverata alla casa di riposo Sant’Agostino di Alghero, con i suoi 77 anni compiuti lo scorso 3 gennaio Dina è la donna affetta dalla Sindrome di Down più longeva d’Italia. Il record mondiale, invece, apparterrebbe ad una 78enne del Regno Unito. I fratelli e i sanitari hanno organizzato una splendida festa per Dina all’interno dell’Istituto Suore Mercedarie, per rendere speciale il suo giorno. Una grande torta e mille sorrisi per Dina che sicuramente non dimenticherà questi momenti.