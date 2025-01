Terribile incidente a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Due auto si sono scontrate violentemente ieri sera attorno alle 21 e 30 su Via Maremmana. Nell’impatto, purtroppo, è morto un ragazzo di 25 anni, alla guida della vettura. Ricoverata in codice rosso la ragazza di 22 anni che si trovava con lui a bordo dell’auto, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Lesioni lievi anche per il conducente dell’altra vettura. Le auto sono state sequestrate e i carabinieri di Guidonia si stanno occupando di tutti i rilievi del caso.