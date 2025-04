Ha deciso di parlare Riccardo Medda, il cagliaritano accusato inizialmente di tentato omicidio nei confronti di un 33enne di Monserrato per averlo investito con l’auto dopo una discussione in Via Mameli. Il giovane, interrogato questa mattina dal gip Giorgio Altieri, ha rilasciato dichiarazioni spontanee assistito dal suo avvocato Riccardo Floris. Il 19enne, dopo aver chiesto scusa per l’accaduto, nega l’intenzionalità del gesto. Non si sarebbe accorto del 33enne e lo avrebbe investito per errore. Questo però non è ciò che pensano i carabinieri, che hanno ricostruito la vicenda. La vittima sarebbe prima intervenuto nella lite di una coppia, e poi sarebbe esplosa la discussione, sedata dai carabinieri. Pochi istanti dopo, l’incidente. Il 33enne se la caverà con 40 giorni di prognosi e 3 mesi di cure. Il 19enne, ora ai domiciliari, dovrà rispondere del reato di lesioni personali gravi.