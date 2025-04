La Prefettura di Firenze ha confermato il secco “no” alla trasferta per i tifosi sardi in vista dell’importante match Empoli- Cagliari in programma allo Stadio Castellani domenica prossima alle 15.

Il diniego sarebbe legato a questioni di ordine pubblico e il club toscano aveva già vietato la vendita dei biglietti ai residenti sardi. Una decisione ovviamente non apprezzata non solo dai tifosi, ma anche dal Presidente Giulini e dalla Presidente della Regione Alessandra Todde: “Non sono accettabili discriminazioni sui sardi solo in quanto sardi”, le parole della Presidente sui social. “La decisione di penalizzare i tifosi del Cagliari è ingiustificabile. Chiedo al presidente dell’Empoli di rivedere la sua scelta e auspico una soluzione rapida e positiva della vicenda”.

Il Cagliari non tarda a farsi sentire: “Chiederemo un accesso agli atti per conoscere le reali motivazioni che hanno indotto a prendere questa insensata decisione e sulla scorta di quel che leggeremo muoveremo i nostri passi”. E in un post di protesta spunta l’ipotesi: maialetti da fare arrosto nei parcheggi del Castellani, “sono invitati i tifosi dell’Empoli”