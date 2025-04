Un molestatore si aggira nei parcheggi del Policlinico Duilio Casula di Monserrato. La descrizione corrisponderebbe all’uomo già noto a Quartu e Quartucciu da diversi anni, giovane e ben vestito. Non si registrano al momento comportamenti pericolosi ma sicuramente non graditi. Solitamente avvicina le donne sole con complimenti “pesanti” e tentativi di approccio, ma a volte anche uomini, chiedendo denaro o passaggi in auto.

Preoccupa appunto soprattutto le donne, che ormai ogni giorno convivono con questa presenza decisamente sgradita e spesso hanno chiesto aiuto un vigilante in servizio all’Aou per raggiungere la loro auto.La direzione del Policlinico ha informato da tempo le forze dell’ordine sulla situazione ma al momento l’uomo non è stato ancora fermato.