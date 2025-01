Tragedia a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Un giovane macellaio di 33 anni, Jan Balugani, è morto improvvisamente dopo due giorni di febbre molto alta. Stando alle prime informazioni, il 33enne sarebbe deceduto nella sua casa. La febbre sembrava dovuta a un’ influenza stagionale, ma le condizioni di salute di Jan sono precipitate nel giro di pocissime ore, fino al tragico epilogo. Visto il decesso improvviso, è stata disposta l’autopsia di cui si occuperà l’Istituto di Medicina Legale di Modena. Stando alle prime ipotesi, quella più probabile è quella di una meningite fulminante che avrebbe stroncato in poche ore il giovane macellaio. Come da prassi in questi casi, è stata avviata la profilassi con le analisi di rito e le persone più vicine al 33enne, quindi famiglia, fidanzata e colleghi attenzionate sul loro stato di salute.

Commovente il post social dei colleghi del Centro Carni di Correggio dove Jan lavorava: Con il cuore pesante e profondamente addolorati, vogliamo condividere una notizia che ci ha colpito come un fulmine a ciel sereno. Il nostro amico, collega e parte integrante della nostra famiglia, Jan Balugani, ci ha lasciati improvvisamente a soli 33 anni. Per noi era molto più che un collega: era qui con noi da 9 anni, diventando uno dei pilastri del nostro punto vendita.La sua scomparsa lascia un vuoto immenso. Non ci sono parole sufficienti per esprimere il dolore che sentiamo. Vogliamo ricordarlo per l’impatto che ha avuto su tutti noi e per il segno che ha lasciato nella nostra realtà. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia in questo momento così difficile e vi informeremo presto sulla data del funerale per chi vorrà salutarlo un’ultima volta.Grazie di tutto, Jan. Sei stato, e sarai sempre, parte di noi”