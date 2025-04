Cagliari, Via della Pineta, un residente, D. P., denuncia le condizioni disastrose in cui versa la strada, in particolare il marciapiede davanti al civico 154. “In Via della Pineta 154 gli operai hanno rotto il marciapiede esattamente il 2 gennaio 2025 alle ore 12,30. Dalle 13 fino a oggi non si è visto più nessuno” – “Nonostante le segnalazioni di molti abitanti alla polizia municipale e al comune, ancora il marciapiede è in quelle condizioni, con blatte e topi che escono dalla fogna come si vede in foto, in cui una persona anziana è addirittura caduta”. La situazione descritta dal cittadino risulta particolarmente preoccupante, soprattutto per la presenza di animali infestanti e per il rischio di incidenti, come già capitato. La mancanza di intervento da parte delle autorità competenti è stata definita “vergognosa” dal residente, che chiede un immediato intervento per ripristinare la sicurezza e la pulizia della strada.