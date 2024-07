Adriano Casula, l’ex sindaco di Dolianova protettore della natura: “Ogni giorno raccolgo tanti chili di rifiuti a Villasimius”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ogni giorno gira per Villasimius, dal centro del paese sino al porticciolo, e ripulisce le strade dalla spazzatura lasciata dagli incivili. E arriva il premio meritato, cioè l’applauso delle Guardie ambientali della Sardegna: “Ci fa piacere che esistano persone, come Adriano, che non cercano palcoscenici”. Lui, però, il suo palcoscenico l’ha avuto, qualche decennio fa: “Sono stato sindaco di Dolianova dal 1978 al 1983, con la sinistra. All’epoca c’era il partito comunista, poi nel 1990 ho fatto il compromesso storico con la Dc”, ricorda, ridacchiando, Casula. Con dei soci ha portato avanti una cooperativa sino alla meritata pensione. E lui, cuore “rosso”, ha scoperto di averlo anche “verde”, nel senso di amante e protettore della natura: “Dovevo dimagrire e così il dottore mi ha detto di camminare ogni giorno. E ogni giorno, massimo alle 6:30, faccio almeno dieci chilometri. Vado in quasi tutte le spiagge di Villasimius, qui mio figlio gestisce una piccola struttura ricettiva. Ho sempre una busta vuota e so già che al rientro sarà piena, soprattutto di plastica e lattine che poi divido e differenzio. Mi sto anche attrezzando, presto avrò un carrellino oltre ai guanti e a una lunga pinza”. Ammette di farlo non per cercare “gloria”, online o nella vita di tutti i giorni: “La politica l’ho lasciata ma continuo a osservarla. Purtroppo ci sono tanti incivili in giro che gettano di tutto, non capendo che stanno commettendo un grave errore. Come lasciamo il mondo oggi, così lo troveranno i nostri figli e nipoti domani”. E, sempre col sorriso sulle labbra, afferma che “la natura dev’essere tutelata. Il pesce mi piace mangiarlo ma dev’essere stato, al massimo, avvolto nella plastica, non deve averla nella pancia”.

Di seguito, il post delle Guardie ambientali sarde: “Di solito si dice ‘il bene si fa in silenzio, tutto il resto è palcoscenico’. È proprio così, come questo che vorremo raccontare! Questa foto scattata un po’ di nascosto ritrae una persona che in totale autonomia e soprattutto in totale silenzio fa del bene alla sua terra e all’ ambiente che ci circonda! È già da tempo che lo osserviamo e tutte le mattine munito di sacchi e una pinza raccoglie l’immondizia dispersa nell’ ambiente, lo abbiamo visto lungo la strada che da Villasimius porta verso il porticciolo turistico, lo abbiamo visto nei pressi della bellissima spiaggia di Porto Giunco, lo abbiamo visto anche nella pineta di Campu Longu. Ci ha fatto e ci fa veramente piacere vedere che esistono ancora persone che hanno a cuore il proprio territorio che in totale silenzio fanno del bene e non cercano palcoscenici. Sappiamo che il signore in questione si chiama Adriano Casula a cui vorremo dirle grazie con un profondo senso di stima. Queste sono le cose belle, le cose che ci piacciono, tutto il resto è solo palcoscenico!”.