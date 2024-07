Cagliari, Massimo Zedda chiama i cittadini in piazza: domani la prima assemblea pubblica

Massimo Zedda convoca i cagliaritani in piazza Galilei, per un’assemblea pubblica, come promesso in campagna elettorale. L’obiettivo è avviare un confronto sui problemi della città e sulle iniziative da mettere in campo. E’ lo stesso sindaco, rieletto per la terza volta lo scorso giugno alla guida del capoluogo, ad annunciarlo sui social.

“Il dialogo e l’incontro con le cittadine i cittadini sono aspetti fondanti del governo della città. Per questo, come annunciato in campagna elettorale, terremo un’assemblea pubblica domani, venerdì 5 luglio alle 18.30 in piazza Galilei.