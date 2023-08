Adozione del cuore per Athos, abbandonato e preda dei gabbiani

ADOZIONE DEL CUORE PER ATHOS, RECUPERATO 14 GIORNI FA A PIRRI IN PREDA AI GABBIANI.

Radio zampetta sarda vi propone l’ adozione del cuore di un micro micino.

Eccolo qua in tutto il suo splendore, Athos, così lo abbiamo chiamato l’ ultimo recupero di 14 giorni fa a Pirri.

Se ben ricordate era circondato dai gabbiani, piangeva disperato per la paura, sicuramente vittima di abbandono.

Le prime foto che vi abbiamo proposto non erano il massimo, povera creaturina in preda al terrore.

Adesso sta benissimo, ha fatto tutti i trattamenti antiparassitari, segni particolari bellissimo e dolcissimo, pelo medio/lungo.

Athos ha circa 40 giorni, per lui cerchiamo un’ adozione responsabile, vita in sicurezza, favorevoli alla sterilizzazione raggiunta la maturità.

Chi vuole prenotare l’ adozione del piccolo Athos può inviare un messaggio whatsapp alla redazione di radio zampetta sarda al

348 0941 632.

Se siete in vacanza per buona adozione, teniamo il gattino in stallo fino al vostro rientro.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

