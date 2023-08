Sanluri, Alberto Angela a cena ai piedi del castello

Paleontologo, conduttore televisivo, giornalista, scrittore italiano e figlio di Piero Angela, pozzo di cultura, scomparso un anno fa. Tanto amato dal pubblico nazionale e internazionale ha fatto visita alla corte di Alberto Urpi che, orgogliosamente, ha postato foto e commento della gradita visita alla città che amministra. Angela ha cenato in un noto ristorante locale e non si è sottratto alla foto ricordo: scontato il fatto che, tra una pietanza e l’altra, non abbia trascurato il fascino e il mistero che custodisce Sanluri con i suoi monumenti storici e i musei. Insomma, tra tante località rinomate famose per il candore della sabbia e le acque cristalline del mare, il divulgatore scientifico ha prediletto uno dei fulcri che conserva pressoché intatte e altamente valorizzate le memorie dell’antico passato isolano.