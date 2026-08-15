Tragedia in queste ore a Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni ha prima ucciso a coltellate la moglie nella loro abitazione e poi ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma.

Secondo quanto emerso, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite fra i due coniugi.

Ignote, al momento, le cause di tale gesto. L’uomo si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Benevento. Le indagini sono nelle mani dei Carabinieri, giunti sul luogo della tragedia.