Addio buche a Quartu, 6,5 milioni e strade nuove dal centro al litorale entro il 2025

Addio buche a Quartu entro il 2025. Ci sono 6,5 milioni a disposizione (un milione e mezzo subito, i fondi restanti saranno pescati dai prossimi bilanci) per riqualificare le vie, strade e marciapiedi cittadini. Interventi per abbattere le barriere architettoniche, per riparare gli asfalti distrutti dalla radici degli alberi ma anche lavori per dire addio alle mega pozzanghere. C’è l’ok della Giunta Milia al documento preliminare di progettazione, in campo gli uffici dei Lavori Pubblici. La copertura finanziaria sarà garantita volta per volta, subito dopo la realizzazione di un progetto definitivo ed esecutivo. Subito utilizzabili 39mila euro di avanzo, più 11400 per le primissime manutenzioni e sistemazioni di vie, piazze e marciapiedi, 522668 euro per gli investimenti e poco più di un milione per intervenire sulle strade extraurbane e la rete viaria periferica. L’accordo quadro è valido sino al 2025, quindi entro i prossimi tre anni o poco più saranno realizzati gli interventi.

I soldi saranno pescati nei prossimi bilanci, la volontà dell’amministrazione Milia è chiara: riqualificare totalmente le strade della terza città della Sardegna e riuscire a eseguire la maggior parte dei lavori entro la conclusione del mandato.