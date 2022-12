Sbarca a Olbia con 10 chili di coca nel cassone, arrestato un camionista 

Un 62enne residente nel Nuorese dipendente di una ditta di trasporti è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Olbia al porto Isola Bianca, dopo essere sbarcato dal traghetto in arrivo da Livorno, alla guida di un camion frigo dove, nascosti tra la farina, sono stati ritrovati ben 10 chili di cocaina. La droga, divisa in dieci panetti, non è sfuggita al fiuto dei cani antidroga Betty e Holiver. Il carico, una volta tagliato e immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro. Il sessantaduenne è stato arrestato e su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato trasferito nel carcere Paolo Pittaslis. L’attività posta in essere è da inquadrarsi nel dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti, coordinato dal comando provinciale di Sassari che interessa i principali punti di accesso al nord dell’Isola.