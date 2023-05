Addio a Roberto Atzori, muore al Brotzu un giovane parrucchiere di 37 anni

Se n’è andato ad appena trentasette anni Roberto Atzori, parrucchiere molto noto a Cagliari, da tempo nel team di un salone di piazza San Cosimo. Il giovane è deceduto nel reparto di Rianimazione del Brotzu ieri, dopo un ricovero durato meno di due giorni. Era finito all’ospedale in seguito a un malore improvviso: i medici hanno subito optato per il ricovero in Rianimazione e lì hanno fatto di tutto per salvarlo, ma alla fine non c’è stato nulla da fare.

Tantissimi, sia su Instagram che su Facebook, i messaggi di cordoglio per il giovane parrucchiere: “Ti ho conosciuto come un grande ed eccentrico artista, sempre avanti a tutti, buono e di poche parole. E andandotene via così, senza parole, hai lasciato tutti noi. ciao Roberto”, scrive Matta F. “Roberto Atzori, è stato un piacere averti conosciuto. Un abbraccio ragazzo, rip”, aggiunge Giuseppe C.