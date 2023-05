Spaccio di cocaina a Portoscuso, i carabinieri arrestano un operaio.

Ieri sera, a Portoscuso, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un operaio ventisettenne, noto alle forze dell’ordine. Durante un normale servizio di controllo alla circolazione stradale eseguito nei confronti di un ventunenne anch’egli di Portoscuso, che si trovava alla guida dell’auto di proprietà dell’uomo poi arrestato, i militari si sono insospettiti per l’atteggiamento particolarmente ambiguo e timoroso dell’autista. A questo punto si sono recati con lui presso un edificio situato in un terreno di proprietà del 27enne e di sua proprietà, dove hanno compiuto una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire 15 grammi di cocaina, materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente e un bilancino di precisione. Il proprietario dell’abitazione è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di essere trasferito presso il palazzo di giustizia di Cagliari.