Mendicante morto in strada, Cagliari piange Cristiano Picciau: “Addio a un uomo gentile e sofferente”

Sul web il cordoglio dei cagliaritani per Cristiano Picciau. Era molto conosciuto in città il mendicante di 51 anni trovato morto ieri in via dei Giudicati. “Non era un clochard”, parenti e conoscenti sui social network, spiegano che abitualmente rientrava a casa la sera e anche per questo non era seguito dai servizi sociali del Comune di Cagliari. Di giorno chiedeva l’elemosina ai semafori tra La Vega e Fonsarda, dove tantissimi lo ricordano per i suoi modi gentili. “Mi ha sempre colpito la sua discrezione e la sua bellezza”, scrive su Facebook la cantante Claudia Aru, “se ne va un uomo gentile ma, inequivocabilmente, sofferente. Sarà strano non vederlo più in quel semaforo dove mai ci siamo negati un sorriso e dove era per me spontaneo cercare una moneta. Dev’essere terribile morire soli. Spero che la sua prossima vita sia meno dura. Buon viaggio”.