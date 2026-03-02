A Dubai anche Michele Floris di Guspini in viaggio con suo padre: “Abbiamo fatto 50 rampe di scale, l’esplosione è avvenuta a poca distanza da noi”.

Racconta sui social i suoi giorni lontano da casa in attesa di far rientro, per oggi era previsto il volo ma all’ultimo è stato cancellato.

Si trova ad Al Barsha, un quartiere di Dubai: “Sentiamo i droni, i botti che esplodono, siamo in una zona un po’ lontana da Dubai marina, la situazione è tranquilla”.

Diverso scenario, invece, è stato quello vissuto a St Regis: “Lo scoppio è stato allucinante, sembrava fosse scoppiato tutto il palazzo, è esploso accanto al palazzo perché c’è il porto”.

Tanto spavento, Floris racconta anche di come la città diffonda sicurezza: “Il governo ci ha garantito la permanenza per tutti i giorni che sono necessari prima della nostra partenza. La gente esce, si vive come in un giorno qualsiasi, la situazione qui è molto tranquilla”.