Cagliari, allerta in porto: MSC Vega sotto controllo per sospetto materiale bellico

Allarme nel porto di Cagliari per la nave MSC Vega, arrivata ieri sera con sospetto materiale bellico diretto a Israele e alla Striscia di Gaza, in possibile violazione della legge n. 185 del 1990 sull’esportazione di armamenti. Da questa mattina le autorità competenti hanno avviato controlli serrati su container e carico, come già accaduto in passato nel porto di Gioia Tauro.

Le operazioni sono state confermate oggi dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda tramite un post sui social, nel quale ha sottolineato l’importanza della vigilanza della città:

“Cagliari è città di pace. È nostro dovere chiedere controlli rigorosi alle autorità competenti, anche in seguito alle segnalazioni dei cittadini”, ha scritto Zedda.

Le istituzioni erano già informate sull’arrivo della nave e avevano predisposto le procedure di verifica, ma l’intervento tempestivo del Comune ha rafforzato la sorveglianza. Un segnale chiaro dell’impegno della città a garantire trasparenza, legalità e sicurezza, in difesa della pace e dei diritti umani.