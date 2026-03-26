Quello che avrebbe dovuto essere il momento più bello della vita di Angelica Viotto si è trasformato nella più crudele delle tragedie. La giovane 31enne di Pinerolo, in provincia di Torino, se ne è andata dopo aver dato alla luce la sua bambina.

Il dramma risale ad alcuni giorni fa, quando Angelica si è recata all’ospedale “Edoardo Agnelli” di Pinerolo. La 31enne non aveva avuto problemi nei mesi precedenti in quella che potrebbe definirsi una gravidanza assolutamente serena, ma qualcosa è andato storto. Come ricostruito dalla Asl TO3, ci sarebbero state delle “complicazioni cliniche”, che hanno portato al trasferimento della giovane neo mamma all’ospedale Molinette di Torino. Inutili, purtroppo, le cure riservate ad Angelica, che non ce l’ha fatta. Sta bene, fortunatamente, la sua piccola, dimessa dall’ospedale di Cuneo.

La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto e ricostruire nel dettaglio la vicenda clinica della giovane.