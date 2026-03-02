Tragedia questa mattina all’ex Ilva di Taranto. Un operaio di soli 26 anni, Loris Costantino, è precipitato per circa 10 metri da un piano di calpestio nel reparto Agglomerato dello siderurgico.

Il giovane, dipendente di una ditta di pulizie, è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Santissima Annunziata. Troppo gravi, purtroppo, le lesioni riportate da Costantino che è deceduto poco dopo.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai vigili del fuoco, gli ispettori Spesal per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.