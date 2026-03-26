Vento fortissimo a Cagliari, crollano gli alberi in piazza Ingrao a due passi dai parcheggi: incidenti sfiorati davanti a via Roma.Vento fortissimo a Cagliari, crollano gli alberi in piazza Ingrao: incidenti sfiorati davanti a via Roma. Una situazione di assoluta emergenza, con le forti raffiche che erano state annunciate dall’allerta meteo lanciata ieri pomeriggio dalla Protezione Civile. Con la possibilità anche di mareggiate e onde molto alte sui litorali del Cagliaritano. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, che stanno intervenendo in diverse zone. Piazza Ingrao si sta rivelando un punto ad alto rischio: lo scorso anno un pino si era schiantato contro l’edicola, anche in quel caso poteva essere una tragedia. L’edicola è stata poi trasferita più avanti dopo un lungo tira e molla.